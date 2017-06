Bakan İsmet Yılmaz Ardahan’da

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, " Bir hedefe ulaşabilmek için en önemli misyon, yük ve görev eğitime düşmektedir." dedi.

Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile birlikte Ardahan Kent merkezindeki Gündoğdu Düğün ve Toplantı Salonunda "Gönül Köprüsü" kapsamında düzenlenen İftar programına katıldı.

Kars'tan kara yolu ile Ardahan'a gelen Bakan Yılmaz'ı Ardahan Valisi İbrahim Özefe, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar ve yetkililer karşıladı.

Burada konuşan Yılmaz, "Birlik ve beraberliğimizi arttırdığımız sürece Türkiye Barış adası olacaktır. Birlik ve beraberliğimizi arttırdığımız sürece daha çok büyüyecek ve 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Hedef koyduk? Çünkü biz biliyoruz ki yoksul olan evde kavga bitmez. Ne yapmamız lazım o halde yoksulluğu ortadan kaldıracağız. Cehalet olan yerde kavga bitmez, bu nedenle cehaleti ortadan kaldıracağız. İki düşmanımız var? biri yoksulluk, biri cehalet; ikisinde de çok mesafe aldık, ama daha yapılması gerekenler var. 2023 hedefleri inşallah bu iki tane düşmanımızı kesin olarak yendiğimizi gösterecek hedefler koyduk. Ne diyoruz? Milli geliri 2 trilyon dolar yapalım diyoruz. Şimdi ne kadar 860 milyar dolar, biz geldiğimizde 230 milyar dolardı. 230 milyar dolardan aldık 860 milyar dolara getirdik ve 3 katından fazla. Yorulmadan çalışmak lazım, eğer biz bunu yaparsak 2023 yılında 2 trilyon dolarlık milli gelir hedefi koyuyoruz. Kişi başına düşen gelir 2002 yılında 3500 dolar idi, şimdi ise 11000 dolara ulaştı, ama 2023 hedefimiz 25 bin dolar olsun diyorum. Yapar mıyız, eğer 2002 ile 2017 arasındaki başarıyı tüm zorluklara rağmen gösterirsek, hiç şüpheniz olmasın ki 2023 hedeflerini de yakalarız.'

Bu aziz millet hiç kimsenin kara kaşına kara gözüne bakarak oy vermez diyen Bakan Yılmaz, " Bu aziz millet hiç kimsenin kara kaşına kara gözüne bakarak oy vermez. Neye bakar, yapılanlara bakar, hizmete bakar. Eğer bu hizmetler olmasaydı bu milletin yüzde 50'sinden fazlası bir kimsede, bir yere oy vermez, bir yeri desteklemezdi. Güzel bir atasözü var "Halkın Gözü Terazidir" diye, dolaysıyla bu aziz millet bakar, bilir, tartar ve ona göre de kime ne destek verecek ise onu verir. Biz geçmişte gördük ki? Bir dönem iktidar olanların bir sonraki dönemde Parlamento dışı kaldığını gördük. İşte bu Milletin Feraseti ve basiretini gösteriyor. İnşallah milletin bize olan güvenini boşa çıkarmadan, bundan sonrada durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." Şeklinde konuştu.

HEDEFLERİMİZ VAR, O HEDEFLERE ULAŞMAMIZ LAZIM

Bir hedefe ulaşabilmek için en önemli misyon, yük ve görevin eğitime düştüğünü ifade eden Bakan Yılmaz, "Hedefimiz var, o hedefe ulaşmamız lazım. Bu hedefe ulaşabilmek için en önemli misyon, en önemli yük, en önemli görev eğitime düşmektedir, Milli Eğitim. Eğer biz Milli Eğitimi başarı isek her şeyi başardık demek. Eğer Milli Eğitim de sıkıntı, eksiklik olursa bilin ki her şeyde eksiklik olur. Onun için diyoruz ki eğitimi ihmal eden her şeyi ihmal etmiş demektir. Eğitim'e önem veren her şeye önem vermiş demektir. Biz geçmiş dönemlerde olmadığı kadar eğitime önem verdik. Eğitime önem derdiğimizin ölçüsü kendi bütçenizden ayırdığınız paydır. 2002'de biz geldiğimiz de eğitime ayrılan kaynak toplam 11 milyar lira idi ve o zaman ki bütçenin yüzde 10'una tekabül ediyordu. Şimdi bizim eğitime ayırdığımız kaynak 122 milyar lira ve 11 kat artmış ve şimdiki bütçenin yüzde 20'si. Her 5 liranın birisini eğitime harcıyoruz. Dolayısıyla biz geçmiş dönemlerde eğitime verilen önemden kat kat daha fazla önemi eğitime verdik. Bunu ayırdığımız kaynaklar gösteriyor. Bu kaynaklarla 270 bin derslik yaptık, yaklaşık 80 yılda Cumhuriyet Hükumetleri dönemlerinde yapılan derslik sayısına denk. 560 binin üzerinde öğretmen atadık. Bugün 960 bin öğretmen var ve bunun 560 bin öğretmeni biz atadık. Öğretmen eğitimin kilit taşıdır. Öğretmenin 4- 4 lük ise onun ürünü olan öğrencide 4 - 4'lük olur, eğitimin amacına ulaşırsın. Ama öğretmende bir eksiklik olursa telafi edebilmek mümkün değil." İfadelerine yer verdi.