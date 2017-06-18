Bakan Işık yemek firmasının sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan besin zehirlenmesi üzerine Manisa'ya gelerek hastanede tedavi altında olan askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık birliğe yemek sağlayan firmayla sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Manisa 1. Piyade er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan besin zehirlenmesi üzerine Manisa'ya geldi. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavi olan askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Bakan Işık ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

Bakan Işık, "Bu akşam saat 18.00'da akşam yemeği sırasında Batı Kışlamızda toplu rahatsızlanma şikayetiyle hastanelerimize askerlerimiz sevk edildi. Akşam yemeğinde toplam 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Bu yemekten etkilenen asker sayımız 590. Bu askerlerimizin ilk muayeneleri revir başta olmak üzere yapıldı. hastanelere sevk edilen asker sayımız 372. Şuanda hastanelerimizde olan asker sayımız 72. Allah'a hamd olsun şuanda bu askerlerimizden hayati tehlikesi olan yok. Yoğun bakımda olan askerimiz de yok. Şuana kadar 51 askerimiz de tedbir amaçlı olarak hastanemizde tutuluyor. Özellikle Batı Kışlamızda da 40 askerimiz tedbir amaçla müşahade altında tutuluyor. Hiç yemek yemedim diyerek rahatsızlanarak hastaneye gelen de var. Sadece çorba içtim cacık yedim diyerek hastaneye gelen de var. Menüdeki "çorba, tavuk, pilav, cacık, tatlı yedim" diyerek hastaneye gelen de var. Dolayısıyla bütün bu ifadelere de dikkatlice bakıyoruz ve bu noktada alınması gereken hangi tedbir varsa almanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

"İhalenin feshedilmesi kararını aldık"

Olay olur olmaz hemen iki UMKE çadırının kışla içerisinde kurulduğunu belirten Bakan Işık şunları söyledi: "Bir Sahra çadırı hemen kuruldu. Kışlamızda görevli üç askeri tabip 14 hemşireye görevli olarak da Sağlık Bakanlığımız 15 doktor ve 51 sağlık personellerimizi görevlendirdi ve müdahaleler anında hızlı bir şekilde yapıldı. Halk sağlığımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde sudan herhangi bir problem olmadığı belirlendi. Şu anda müşahade altında tutulan askerlerimiz dışında çok şükür önemli bir şey gözükmüyor. Dediğim gibi yoğun bakımda olan askerimiz yok, hayati tehlikesi olan askerimiz yok. Tabi dün Doğu Kışlamız da bu defa 69 askerimizin şikayeti vardı. Arkadaşlarımız değerlendiriyorlar bugün 13.30 itibari ile de herhangi bir askerimiz kalmadı. Yemek dışı etkinin de olabileceğine arkadaşlarımız değerlendiriyorlar. 23 Mayıs'ta meydana gelen ve hepimizi derinden üzen bir askerimizin hayatını kaybettiği vakayla ilgili de toplam o gün 2 bin 820 askerimiz yemek yiyor. Yemekten etkilenen asker sayımız 1047. Hastanelere sevk edilen asker sayımız 209. Bu 209 askerimize tedbir amaçlı da olsa serum takıldı. Analiz sonucunda Salmonella bakterisinin çıktığı tespit edildi. Bu sonuçtan sonra savcılarımız incelemeyi başlattı. Milli Savunma Bakanlığı olarak da ihalenin fes edilmesi kararını aldık. Şimdi resmi işlemleri yürütüyoruz. Bu noktada hayatını kaybeden Hüsnü Özel askerimize Allah'tan rahmet diliyorum."