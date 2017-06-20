Bakan Eroğlu: ’’Kilis’e 33 proje için 284 milyon TL yatırım yapıldı’’

Orman ve Su İşler Bakanı Veysel Eroğlu, Kilis'e 5 proje ile geldiklerini toplam 33 proje için 284 milyon TL yatırım yapıldığını söyledi.

Bakan Veysel Eroğlu, bir dizi incelemelerde bulunmak için geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Vali Çataklı, Suriye'de 6 yıldır süren iç savaş nedeniyle yoğun bir misafire ev sahipliğini yaptıklarını ifade ederek, "Ancak bütün bunlara rağmen, birçok batılı ülkenin sınırlarını kapattığı mülteciler gelmesin diye değişik, yöntem uyguladığı dönemde, Kilis barış, huzur içerisinde misafirlerine ev sahipliği yapıyor" dedi.

Orman ve Su İşler Bakanı Veysel Eroğlu, yaptığı basın toplantısında, Kilis'e, 5 müjde ile geldiğini ifade ederek, "Biliyorsunuz Kilis'e özel bir gönül bağımız var. Orman'ın 3 müjdesi, 2 DSİ'in olmak üzere 5 müjde ile geldik. 49 milyon TL'lik müjdemiz var. Daha önce biliyorsunuz 28 müjde vermiştik. Böylede 33 tane müjde vermiş oluyoruz. Toplamı 284 milyon TL'dir. 28 müjdeden 22'sini bitirdik. Geriye 6 tanesi kaldı bunlara bitireceğiz" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, Musabeyli Barajı Sulaması ile Saatli, Güneşli, Mezraşir, Kocabeyli, Süngütepe, Karnebi, Hacıpoğlu ve Karaçavuş yerleşim yerlerine ait 33 bin 950 dekar zirai arazi sulamaya açılacağını vurgulayarak, "63 milyon TL yatırım bedelli projenin hizmete alınmasıyla milli ekonomiye yılda 15 milyon TL katkı ve 6 bin kişiye de zirai istihdam sağlanacak. OGM tarafından hayata geçirilecek ormancılık faaliyetleri ve projeleri arasında ise orman yolları yapımı, yangın kulesi, ilk müdahale ekip binası, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları, orman yetiştirme, orman köylülerine Orköy kredisi verilmesi ile gelir getirici tür tesis edilmesi yer alıyor. Kilis'te 5 aileye gelir getirici tür sertifikası ve 5 aileye Orköy sertifikası vereceğiz. Ayrıca defne, kara servi, mavi servi ve zeytin fidan türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi.

Bakan Eroğlu'na ziyaretlerinde Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger ile AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak eşlik etti.