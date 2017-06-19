Bakan Eroğlu: “Hakikaten bu büyük millet ile uğraşan çok düşman var”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türk milleti ile uğraşan sayısız düşman olduğunu ifade ederek, "Ama Allah'a şükür milletimizin feraseti, gerçekten kahramanlığı sayesinde ve Cenab-ı Allah'ın rahmeti ve ihsanı sayesinde onların hile desiseleri boşa geçiyor" dedi.

Bakan Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da memleketi Şuhut ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Bir düğün salonunda düzenlenen iftara Bakan Eroğlu'nun yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclis (İGM) Başkanı Salih Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ezanın okunması ile oruçlar açıldı.

Programın sonunda bir konuşma yapan Bakan Eroğlu, Türk milleti ile uğraşan sayısız düşman olduğunu kaydederek, "Hakikaten bu büyük millet ile uğraşan çok düşman var, sayısız düşman var. Plan üstüne plan yapıyorlar. Yani şimdi değil, 300 yıllık plan devam ediyor. Ama Allah'a şükür milletimizin feraseti, gerçekten kahramanlığı sayesinde ve Cenab-ı Allah'ın rahmeti ve ihsanı sayesinde onların hile desiseleri boşa geçiyor. Rabbim inşallah onların yeni planladıkları hileleri, desiseleri, planları onların başına geçirsin. Özellikle bütün İslam aleminin üzerindeki sıkıntıları Rabbim bu mübarek gün hürmetine kaldırsın. Milletimizin ve devletimizin yıldızı parlasın. Gelecekte gerçekten Rabbim bu yüce milleti, devletimizi küresel bir güç olarak lütfeylesin" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, davetlileri kapıda tek tek kendisi uğurladı.