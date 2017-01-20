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Bakan Çavuşoğlu’ndan AP Başkanlığına seçilen Tajani’ye tebrik telefonu

Bakan Çavuşoğlu’ndan AP Başkanlığına seçilen Tajani’ye tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına seçilen Antonio Tajani'yle görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığına seçilen Antonio Tajani'yle görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanlığına seçilen Antonio Tajani'yi arayarak tebrik etti.

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