Bakan Çavuşoğlu’dan Somali asıllı Kanadalı Bakan’a tebrik telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Göç, Mülteciler ve Vatandaşlık İşleri Bakanı Ahmed Hussen'i telefonla arayarak yeni görevinden dolayı...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Göç, Mülteciler ve Vatandaşlık İşleri Bakanı Ahmed Hussen'i telefonla arayarak yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kanada Göç, Mülteciler ve Vatandaşlık İşleri Bakanı Ahmed Hussen'i telefonla arayarak Somali asıllı Bakan'a yeni görevinden dolayı tebriklerini sundu.
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