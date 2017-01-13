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Bakan Çavuşoğlu’dan Somali asıllı Kanadalı Bakan’a tebrik telefonu

Bakan Çavuşoğlu’dan Somali asıllı Kanadalı Bakan’a tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Göç, Mülteciler ve Vatandaşlık İşleri Bakanı Ahmed Hussen'i telefonla arayarak yeni görevinden dolayı...

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Göç, Mülteciler ve Vatandaşlık İşleri Bakanı Ahmed Hussen'i telefonla arayarak yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kanada Göç, Mülteciler ve Vatandaşlık İşleri Bakanı Ahmed Hussen'i telefonla arayarak Somali asıllı Bakan'a yeni görevinden dolayı tebriklerini sundu.

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