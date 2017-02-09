Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Dışişleri kaynakları, Bakan Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.
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