Bakan Bak, Diriliş Kampında çocuklar gibi eğlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı Başiskele Aytepe'de ki Diriliş Kampı'nda ağırladı. Genç liderle bir araya gelen Bakan Osman Aşkın Bak, spor alanlarını tek tek gezerken kampta konaklayan çocuklarla futbol da oynadı. Diriliş Kampının konseptine hayran kalan Bakan Aşkın, bu hizmetin gerçekleşmesinden dolayı Başkan Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'nin Başiskele İlçesinde bulunan Aytepe'de ki Diriliş Kampını ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın ve çok sayıda davetlinin de katıldığı ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, yapılan gençlik ve spor alanında ki çalışmalarla ilgili konuklara detaylı bir sunum yaptı. Ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Nagehan Malkoç'da "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesi hakkında bilgilendirmede de bulundu. Aytepe'deki Diriliş-2 Gençlik Kampı'nda genç liderlerle buluşan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak burada basketbol da oynayarak yeteneklerini sergilerken, atışlarda nasıl başarılı olunacağının ipuçlarını da vermeyi ihmal etmedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aytepe Kampının zirvesine doğru yapılan sağlıklı yaşam yürüyüşü için güne erken başlarken, zorlu parkurda ki performansıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yürüyüş sonrası Diriliş Kampı ve gençlik ve kadın hizmetleri noktasında ki aldığı bilgilendirme sonrası bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Spor bir anahtardır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu bu kampta değerleriyle iç içe ve sahip bir gençliğin nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Burası konsept olarak çok güzel; doğayla iç içe, ata sporlarımızın yapıldığı, gençlerin kaynaştığı bir sosyal ortam" dedi.

Çağımız gençlerinin en büyük sorunu uyuşturucu problemidir diyen Bakan Osman Aşkın Bak, "Tabi bu aynı zamanda tüm dünyanın sorunudur. Uyuşturucu gençlerimizin yalnızlık zamanlarında yakalıyor ve onları yalnızlık bu batağa itiyor. İkincisi de internet bağımlılığıdır. Bizim gençlerimizi bu sorunlardan kurtarmak için sosyal doku içerisinde bir takım aktiviteler yapmamız gerekmektedir"şeklinde konuştu.

Ailedeki bir sorunun tüm aileyi etkilediğini daha sonra çevresindeki insanları etkilediğinden de bahseden Bakan Osman Aşkın Bak, "Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için bizlere çok büyük görevler düşüyor. Sermayemiz olan çocuklarımızla ne kadar ilgileniyoruz bu da çok önemli. Bir evde anne ne kadar sağlıklı olursa, sorunları azalırsa ve hayata bağlılığı artarsa, o kadar mutlu olurlar. Unutmayalım ki mutlu anneler sağlıklı çocuklar yetiştirirler. Türkiye'de ki tüm kentlerimizin yöneticilerimizden ve yetkililerimizden istediğimiz, halkımızı spor yaptırmaya ve çeşitli aktivitelere katılımı sağlamaya teşvik etmeleri gereken çalışmaları ortaya koymalarıdır. Birlikte hep beraber Diriliş Kampı gibi projeleri gerçekleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Tesisler ve statlar yaptıklarını ancak bu yerlere gençlerin getirilememesi durumunda her şeyin eksik kalacağını da belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu yaptığımız alanları doldurmazsak, onların müsabakalarına katılmazsak, aktivitelerine destek vermezsek, sporumuz gelişmez, gençlerimizin hedefleri olmaz ve bu işte de başarılı olamayız. Bu yüzden hepimize görevler düşüyor. Bunu hep birlikte başarmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu ortamı gençlerimize ve ailelerimize sağladığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu günün anısına Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak'a hediye de takdim etti.

Diriliş Kampında ki Gençlik Liderlerinin yanı sıra davetlilerin de katıldığı ip çekme oyununda kazanan taraf olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, daha sonra Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleriyle de bir araya geldi. Burada ki spor alanlarını da gezen Bakan Osman Aşkın Bak'a eşlik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, insan hayatının boşluk kabul etmediğini ifade ederek, "Gençlerin elinden kim tutuyorsa onu alıp istediği yerlere götürüyor. Olumlu veya olumsuz bir şekilde. Doğanın içinde çok güzel yerleri kentimize vermiş. Bu yerleri, tabiatı bozmadan insanlığın hizmetine kullanacağız. Gençlerimizin sağlıklı bir hayat yaşaması için yapacağımız çok şeyler var" sözlerini sarf etti.

"Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bugün bir aradayız ve kendileri bizlerle birlikte kamp alanımıza şeref verdi" diyerek konuşmasını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bu tür çalışmaları Türkiye'nin her tarafına Spor, Sağlık ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları ve yerel yönetimler koordineli biçimde çalışarak, desteklemeye devam etmelidir. Yerel yönetimlerle de bu hizmetler bütünleşirse gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunmasında başarıya ulaşacağız. Ülkesini seven, idealist ve geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmek hepimizin görevidir. STK'ların görevi de budur. İnsanlığına hizmet etmeyen STK'ların anlamı da yoktur. Kadınımızın ve gençliğimizin daha güçlü olması için çalışmalar yapmalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.

Okçuluk alanını da gezen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kamp içerisinde ki parkurları da kullanmayı ihmal etmedi. Kendisine Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'da eşlik etti. Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün'ünde yer aldığı incelemelerde, Diriliş Kampında misafir öğrencilere de yakın ilgi gösteren Bakan Osman Aşkın Bak daha sonra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve eski başpehlivanlardan Ahmet Taşçı'yı da ziyaret etti. Güreş sporuyla ilgili sohbetlerinde yapıldığı birliktelikte, kamp yapan çocukların kaldığı odaları da ziyaret eden Bakan Aşkın Bak, mini bir futbol maçına da katılarak yeteneklerini gösterdi.