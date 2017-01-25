Bakan Avcı, Eskişehir’de İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Valiliğinde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Bir takım etkinliklere katılmak üzere Eskişehir'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantıya, Bakan Avcı'nın yanı sıra Vali Azmi Çelik ile kurum il müdür ve vekilleri katıldı.

Toplantının ardından Bakan Avcı, Anadolu Üniversitesi'nde bir özel kanal tarafından düzenlenen ödül törenine katılacak.