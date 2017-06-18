Bakan Arslan, Kapaklı’da iftar programına katıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren Kapaklı Kars, Ardahan, Iğdır Derneği ve AK Parti Kapaklı İlçe Teşkilatının düzenlediği iftar programına katıldı.

Bakan Arslan'ı, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer karşıladı. İftar yemeği öncesinde konuşan Bakan Arslan, AK Parti iktidarının 14 yıllık hizmet süresince Tekirdağ'ı Edirne'ye, İstanbul'a Kırklareli'ne ve Çanakkale'ye bölünmüş yollarla bağladıklarını kaydetti. Arslan, "Bağışlanmanın ve bağışlamanın, rahmetin ve müsamahanın, bereketin ve paylaşmanın ayı, on bir ayın sultanı Şehr-i Ramazan'ın son günlerini idrak etmeye başlamanın burukluğunu yaşıyoruz. O'nun soluklarını sinelerimizde hissettirene, bizi ona kavuşturana ve bizleri biraya getirmek suretiyle muhabbetimize vesile olan yüce Allah'a şükürler olsun. Bu güzide cemiyette sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyor, herkesi en samimi duygularımla saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekirdağ sanayisiyle, ekonomisiyle, endüstrisiyle gerçekten Trakya Bölgemizdeki en büyük il olarak, İstanbul ile birlikte ülkemizin ekonomisini canlandıran çok önemli bir merkezdir. Biz bunun farkındayız. Çok önemli çalışmalarımız var. Tekirdağ'ın ilçelerini gerek karayolları gerek demiryolu ağlarıyla örmek gibi bir hedefimiz var. Tekirdağ'ın ulaşımı için 14 yılda yaptığımız yatırım tutarı 2 milyar 640 milyon lirayı buldu" dedi.

"Son 14 yılda Tekirdağ'ın bölünmüş yol uzunluğu 311 kilometreye ulaştı"

Bakan Arslan, Tekirdağ'ın bölünmüş yol uzunluğunun 311 kilometreye ulaştığını vurgulayarak, AK Parti iktidarları göreve geldiğinde komşu vilayetleri Tekirdağ'ın kendi ilçelerine bile ulaşımında büyük sorunları olduğunu söyledi. Bakan Arslan, "14 yılda Tekirdağ'ı Edirne'ye, İstanbul'a Kırklareli'ne ve Çanakkale'ye bölünmüş yollarla bağladık. Neredeyse ilçelerinin tamamını bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Toplam uzunluğu 15 kilometre olan Tekirdağ Çevre Yolu'nun tamamını bölünmüş hale getirdik. 35 kilometre uzunluğundaki Tekirdağ Çevre Yolu Ayrımı -Muratlı-D-100 Ayrımı Yolu'nu bölünmüş yol yaptık.

Hayrabolu Çevreyolu, Çorlu-Seymen Ayrımı-Marmara Ereğlisi ayrımı, Kınalı Ayrımı-Çorlu Yolu ve Kınalı ayrımı Tekirdağ yolunun standartlarını yükselttik. Şu anda da Çerkezköy - Saray arasında kalan 17 kilometrelik yolu da Saray Çevre Yolu ile birlikte bölünmüş hale getiriyoruz. Ergene ve Galata Köprüleri ile birlikte 12,2 kilometrelik kısmı tamamlandı. Büyük Yoncalı Köprüsünde çalışmalar hızla devam ediyor. Barbaros Limanı'nı Tekirdağ'a bağlayan Barbaros Limanı- Malkara -Tekirdağ Ayrımı yolunun son halkasını da bölünmüş hale getiriyoruz. Yolun Asyaport Liman Kavşağı kesimiyle ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Tekirdağ'ın Çorlu Havaalanı ile Şerefli Liman Bağlantısı'nı da bölünmüş hale getiriyoruz. 23 kilometrelik yolu 13 kilometrelik kısmını tamamladık. Bu yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Tekirdağ'ın bölünmüş yollarını yapıyoruz, ancak Tekirdağ'a bu da yetmez diyoruz. Yollarını BSK ile kaplıyoruz.

Tekirdağ-Malkara ve Malkara ayrımı, İpsala bölünmüş yollarının yanı sıra Gelibolu ayrımı Şarköy yolunu Muratlı Dambaslar yolunu ve Hayrabolu-Tekirdağ yollarını BSK ile kaplıyoruz. Bildiğiniz gibi Tekirdağ'ı sadece Çanakkale'ye değil, tüm Ege'ye otoyolla bağlayacak" dedi.

"2023'te tamamlanacak"

1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili de konuşan Bakan Arslan, "1915 Çanakkale Köprüsünü de içeren otoyol projesini başlattık. Toplam uzunluğu bağlantı yolları dahil 352 kilometre olan Bu dev projenin temelini 18 Mart'ta attık. 2023 yılına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yılı olan 2023 yılını simgeleyecek şekilde 2.023 metre orta açıklığa sahip köprümüz orta açıklığı ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü, Avrupa'dan Ege Bölgesi'ne giden araçların mevcut durumda kullandıkları Edirne - İstanbul - İzmit - Bursa güzergâhına alternatif olmakla kalmayacak, ana yol haline gelecek" ifadelerine yer verdi.

"Tekirdağ'da 142 kilometrelik demiryolu ağı mevcut"

Bakan Arslan, "Tekirdağ'ı, Avrupa-Anadolu demir yolu hattına sağlayan Tekirdağ Limanı'na getirilecek yüklerin, demiryolu ile buradan Edirne'ye, Edirne'den de Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak Tekirdağ-Muratlı Demiryolu'nu 2010 yılında yapmıştık. Şimdi de Tekirdağ-Muratlı Hattı'nın Sinyalizasyon Elektrifikasyon işlerini tamamladık. Test çalışmaları devam ediyor. Ayrıca ülkemizin, demiryollarında tam anlamıyla bir köprü olmasını sağlayacak Halkalı-Kapıkule demiryolu projesini de başlattık. 2 milyar 230 milyon lira gibi bir yatırım öngördüğümüz bu projenin yapılması ile batıda Kapıkule'den başlayan güzergâh, doğu yönüne doğru mevcut İstanbul-Ankara-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars üzerinden Kars- Tiflis -Bakü hattı ile Tiflis'e ve oradan da mevcut demiryolu ile Bakü'ye ulaşacak. Bu proje ile Balkan ülkelerine en kısa sürede yük ve yolcu taşıyacak hat bu hat olacak. Projenin tamamlanmasıyla yıllık 2 milyon yolcu ve 5 milyon ton yük Tekirdağ'dan taşınacak.153 kilometrelik Halkalı(Ispartakule)-Çerkezköy kesiminin özkaynak/kredi şeklinde yapılması planlanmaktadır. 01.11.2016 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmış olup proje çalışmaları devam etmektedir. Projesi yapım ihalesi için Temmuz 2017'de hazır olacak. 77 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin ise yapım ihalesi İPA kapsamında yapmayı planlıyoruz. Yapım ihalesi Aralık 2017'de hazır olacak." diye konuştu.

Bakan Arslan konuşmasının sonunda ise, "Tekirdağ'a ne yapsak azdır. Canı gönülden inanıyorum ki Tekirdağ'ın gelişimi, toplumun kalkınması ve cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin Arslan, "Ecdat, bu coğrafyayı bize bırakmak için milyonlarca şehit verdi. Dedelerimiz, burada da Çanakkale'de de, Sarıkamış'ta da gözlerini kırpmadan şehit oldular. Onlardan 100 sene sonrada, geçen sene 15 Temmuz'da dışarıdaki dış güçlerle bu ülkenin birlik ve beraberliğini darbe girişimine kalktılar fakat darbeyi kendileri yediler. 249 evladımızı şehit, 2 bin 100'ün üzerinde gazi verdik, biz bu sorumluluğu omuzlarımızda hissediyoruz. Bu sorumluluğu bilincinde olarak ülkenin her yerinde hizmet vermeye devam edeceği" dedi.

Bakan Arslan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından Kapaklı Kars-Ardahan-Iğdır derneğinin kendisini verilen hediyeye kabul etmesi ile son buldu.

İftar programının sona ermesi ile beraber Bakan Arslan, Kapaklı Merkez Camii'nde akşam namazını kıldıktan sonra Tekirdağ'dan ayrıldı.