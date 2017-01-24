Bakan Arslan: "İhale süreçlerini başlattık"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan, evrensel hizmet kapsamında bin 500 ilave yerleşim yerine de 4,5G teknolojisini götürmek üzere ihale süreçlerini başlattıklarını açıkladı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "5G ve Ötesi Teknolojileri Konferansı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Arslan, birlikte yol almak gerektiğini ancak bu düşünce gerçekleşmediği takdirde takip, denetim, kontrol yetkilerini sonuna kadar kullanacaklarını bildirerek, "Bundan taviz vermemiz, bundan vazgeçmemiz mümkün değil, bunu da paylaşmak istiyorum. Biz 5G'yi konuşuyorken, 5G'de yerli, milli oranını arttırmayı konuşuyorken eğer 4,5G'de bunu gerçekleştirmezsek o zaman birileri dönüp bize sorar "Arkadaş hangi hedefi ortaya koyuyorsun? Hangi hedeften bahsediyorsun önce elindekini yap" o yüzden istirhamım elimizde olan 4,5G ile ilgili yerlilik oranı konusunda her ne yapmamız gerekiyorsa, dünden bugüne ne yaptıysak ama bugünden sonra üzerine koyarak yol almamız gerektiğinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Bin 500 ilave yerleşim yerine de 4,5G teknolojisini götürmek üzere ihale süreçlerini başlattık"

Bugüne kadar olan hızla devam edilirse yerlilik payını tutturmanın mümkün olmadığına değinen Bakan Arslan, "Bu konuda lütfen üzerimize düşeni yapalım, birlikte bu konuda yol alalım. Biz evrensel hizmet kapsamında birçok yere, bin 799 yerleşim yerine hizmet götürüyoruz ancak hizmeti 2G teknolojisiyle götürmüş durumdayız. Bunu 4,5G teknolojisine revize etmek adına, yükseltmek adına süreci başlattık. Bununla da yetinmiyoruz, bin 500 ilave yerleşim yerine de 4,5G teknolojisini götürmek üzere ihale süreçlerini başlattık. Bakanlık olarak, baz istasyonlarını evrensel hizmet kapsamında kurulan bu alt yapılarla birlikte kullanmayı ve yerlilik oranını da arttırmayı hedefliyoruz. Aslında bu bizim için bir fırsat ancak burada da istirhamım ULAK'la ilgili gerek bakanlık olarak biz gerek Savunma Sanayi Müsteşarlığının ilgili kurumları gerekse işleticilerimizin burada da birlikte kafa yormaları, birlikte yol almaları, birlikte doğru hedef üzere çözüm üretmeleri ve bizim bu bin 799 artı bin 500 yerleşim yerine bu teknolojiyi götürme çalışmamızı fırsata çevirmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Yerli üretimi ve Ar-Ge çalışmaları konusunda bizi umutlandıran güzel işbirlikleri var"

"Bize de düşenler var, size de düşenler var birlikte yol alırsak biz ULAK'ı da bu çalışmayı da fırsata çevirir, buradan olumlu sonuçlar alırız" diyen Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ASELSAN ve işletmeciler arasında mobil şebekelerde kullanılacak diğer donanımların da yerli üretimi ve Ar-Ge çalışmaları konusunda bizi umutlandıran güzel işbirlikleri var. Bugün, "Baz İstasyonu Anteni İşbirliği İmza Töreni" gerçekleştirilmiş olacak. Bunu sadece bir imza töreni olarak düşünmeyin, yerlileştirmeye, birlikte hareket etmeye ortak çözüm bulma konusunda bunun iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Onun için de bu imza törenini önemsediğimi bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bu konuyu bu aşamaya getiren ASELSAN başta olmak üzere, Turkcell'e, Türk Telekom'a, Vodafone'a, buradaki yönetici ve çalışanlara da çok teşekkür ediyorum."