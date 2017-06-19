Bağcılar Belediyesi Nusaybin’de iftar verdi

Mardin(İHA)Mardin'in Nusaybin ilçesinde İstanbul'a bağlı Bağcılar Belediyesi tarafından Zeynel Abidin Camiinde iftar programı düzenledi. iftar proğramına halk yoğun ilgi gösterdi

Nusaybin tarihi Zeynel Abidin Camiinde verilen iftar yemeğine Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, Bağcılar Ak Parti İlçe Başkanı İzmet Öztürk, Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahsun Özmen, Bağcılar ve Nusaybin'deki Kamu Kurum ve Kuruluş yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

İftar öncesi Kaymakam Baysal ve Başkan Çağırıcı, iftarı bekleyen vatandaşla bir araya gelerek sohbet etti. Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, iftara katılan çocuklarla yakından ilgilendi.

İftar programında bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Nusaybinlilerle iftarda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çağırıcı şöyle konuştur:

"Bağcılar 750 bin nüfusuyla İstanbul'un büyük ilçelerinden bir tanesidir. Mevcut nüfusun içerisinde Anadolu'nun tüm renklerini barındırdığı gibi Mardinli, Nusaybinli hemşerilerimizle birlikte yaşıyoruz. 40 yıla aşkın birlikte bir dostluğumuz ve kardeşliğimiz var. Memleketlerimiz birbirine uzak olsa bile aynı coğrafyanın gülü, aynı kültüre ve inanca sahip olarak ne kadar Giresunluysak ne kadar İstanbulluysak o kadar Mardinliyiz o kadar da Nusaybinliyiz. Bunu canı gönülden söylüyoruz. Günü birlik veya ilk defa Nusaybin'de değiliz." dedi.

Başkan Çağırıcı konuşmasını, Ramazan Bayramının başta Suriye olmak üzere bölgeye huzur, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan sonra konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal ise, Bugün düzenlenen iftar programının Bağcılar Belediyesi tarafından verildiğini belirterek Başkan Çağırıcı ve Bağcılar Belediyesine teşekkür etti.

Baysal: "Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan Ayında iftar sofralarını paylaşmak hem dinimizin bir gereği hem toplumsal hayatımızda birbirimizin derdinden anlamanın birbirimize hem hal olmanın bir gerekliliğidir. Ne mutlu ki Nusaybin'de böyle bir iftar gecesinde hep birlikteyiz" şeklinde konuştu.

İftar programından sonran Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı ilçeden ayrıldı.