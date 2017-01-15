Bafra’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Tosköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedirhan Dişli'nin kullandığı 55 NE 565 plakalı otomobil aynı istikamete seyir halinde olan Muhammet Dağdeviren yönetimindeki 55 TD 756 plakalı otomobile çarptıktan sonra takla atarak karşı şeritten gelen İlker Tatar idaresindeki 67 TN 781 plakalı kamyona çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücüsü Bedirhan Dişli ve yanında bulunan kardeşi Elif Nur Dişli ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen Samsun Büyükşehir itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak 112 Acil Servis ekiplerince Bafra'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif Nur Dişli hayatını kaybetti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bedirhan Dişli'nin ise tedavisi devam ediyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.