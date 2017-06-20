Bafra’da ilginç kaza
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin, çarptığı park halindeki otomobilin üstüne çıktığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobilin, çarptığı park halindeki otomobilin üstüne çıktığı kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazım Sürmeli idaresindeki 55 NE 700 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak park halinde bulunan hurdaya ayrılmış otomobile çarparak üstüne çıktı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
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