Badem ezmesi, lokum, bayram şekeri, çikolata..

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, bayramların olmazsa olmazı bayram şekeri, lokum, çikolata ve badem ezmesi alışverişlerine başladı.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala şekerlemeci ve tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor. Bayram ziyaretlerinde ikramların olmazsa olmazları olan şeker, lokum, çikolata ve badem ezmesi satışlarında hareketliliğin başladığını söyleyen şekerleme esnafları, yine de eski bayramlara serzenişte bulunarak, satışların yıldan yıla azaldığını belirtti.

Bayram şekerleri, lokumlar ve çikolatalar tezgâhlarda sergilenmeye başlanırken, bayramlarda misafirlere ikram edilmek üzere satışa çıkan bayram şekerlerinin kilosu bu yıl Edirne'de 14 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

"Eski bayramlara göre satışlarımız biraz düşük"

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tezgâhlarındaki şeker çeşitliliğini iyice arttırdıklarını dile getiren Metin Doğan; "Satışlarımız şuanda durgun. Bayram yaklaşmasına rağmen henüz umduğumuzu bulamadık. Diğer esnaf arkadaşlar gibi bizde bekliyoruz. Ramazanın son günlerine doğru satışlarımızın hızlanacağı ümidiyle bekliyoruz. Tezgâhlarımızda göründüğü gibi biz hazırlıklarımıza başladık, bekliyoruz. Eski bayramlara göre satışlarımız biraz düşük. Her sene geçtikçe diğer bayramları aratıyor. Derler ya eskiyi her zaman aratır diye, her sene geçtikçe aratıyor yani. Satışlarımız geçen seneye göre bu sene düşük" diye konuştu.

"Badem ezmesinin yeri ayrı"

Osmanlı'ndan günümüze yansıyan eşsiz tatlılar arasında gösterilen badem ezmesinin, bayram ikramlıkları arasında yerinin ayrı olduğunu söyleyen Keçecizade firması çalışanı Yaren Gürbüz, "Hareketlilik daha çok yarın başlayacak diye bekliyoruz. Yarın kandil gecesi, bayramdan bir gün önce çok yoğunluk olacağını zannediyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı 1 hafta öncesinden başlattık. Ezmelerimiz, çikolata kaplı ürünlerimiz hepsini hazırladık. Satışta hepsi mevcuttur şu anda. Badem ezmesi her zaman sofralarda yer alan bir ürünümüzdür. Bunun yanında ayriyeten tercih edilen çikolata kaplı ürünlerimizde var" dedi.