Babasını bıçaklayarak öldürdü
Edinilen bilgilere göre, Taşlıçay ilçe merkezinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, M.T. tartıştığı babası F.T.'yi üç yerinden bıçaklayarak...
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Ağrı'nın Taşlıçay İlçesinde M.T. babası F.T.'yi bıçaklayarak öldürdü.
Edinilen bilgilere göre, Taşlıçay ilçe merkezinde bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, M.T. tartıştığı babası F.T.'yi üç yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan F.T. hayatını kaybetti.
Olay sonrası katil zanlısı M.T. gözaltına alınarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
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