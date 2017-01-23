Ayvalık’ta korkutan kaza

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde alkollü olduğu savunulan bir sürücünün kullandığı özel otomobil önce yol kenarında park halindeki bir araca daha sonra da seyir halindeki bir panelvana çarptı.

Alınan bilgiye göre; saat 23.30 sıralarında alkollü olduğu savunulan S.E yönetimindeki 48 D 8505 plakalı otomobil Eski Otogar mevkiinden ilçe merkezine oldukça süratli bir şekilde giderken kontrolden çıktı.

Ayvalıklıların "Bada" olarak da adlandırdıkları Atatürk Caddesi üzerindeki eski bir zeytin fabrikasının tankları önünde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan 10 YU 445 plakalı araca yandan büyük bir süratle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç, yol kenarındaki özel bir kargo şirketinin şubesine girerek kargo şubesinin camlarını ve bankosunu kırarken, kazaya neden olan özel otomobil savrularak yol kenarındaki bir çöp konteynırına daha sonra da seyir halindeki 10 YG 173 plakalı panelvana çarparak durabildi.

Kazada S.E adlı sürücü çeşitli yerlerinden yaralanarak olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü S.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrenilirken, maddi hasarla atlatılan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.