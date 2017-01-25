Ayvalık Boot Düsseldorf Fuarı’nda tanıtılıyor

Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Turizm Altyapı Geliştirme ve Hizmet Birliği (AYTUGEB) işbirliği ile 21-29 Ocak tarihleri arasında, 48'inci kez kapılarını açan, dünyanın en büyük tekne ve su sporları fuarı Boot Düsseldorf'ta yerini aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanana Türkiye standında yer alan Ayvalık standında bu yıl, Kitesurf, Winsurf ve dalış sporlarının tanıtılmasının amaçlandığı öğrenildi. Almanya'nın en büyük okullarından biri olarak kabul edilen Barakuda Dalış Okulu'nun Ayvalık standını ilk günden ziyaret etmesi ise memnuniyetle karşılandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, İç turizmde Ayvalık'ın misyonunu tamamlandığına inandığını vurgulayarak, hedeflerinin Avrupa'daki fuarlarda ilçenin sesini duyurmak olduğunu kaydetti. Başkan Gençer yaptığı açıklamada, "Yurtiçi fuarları hem 4 -5 kat daha pahalı, hem de eski havasının kalmadığını düşünüyoruz. Ayvalık'ımız nitelikli turizm anlamında şu an bu değişim sürecine hazır. Su sporlarının Ayvalık'ın en önemli simgelerinden olduğunu biz biliyoruz, şimdi herkesin bilmesini istiyoruz" diye konuştu.