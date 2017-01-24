Aysel nine 7 aydır kayıp

Amasya'da evinden çıkarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen yaşlı kadından 7 aydır haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Aysel Kuşçu, 7 ay önce Hızırpaşa Mahallesi'ndeki evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Evinden çıkarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Kuşçu'nun yapılan aramalara rağmen izine rastlanamadı. Aysel Kuşçu'yu aramalarına rağmen bulamayan yakınlarının bildirmesi üzerine polisler de yaptıkları arama çalışmasında iki çocuk annesi yaşlı kadını bulamadı.

Annesini bulmak için sokakları dolaşıp çevre illere de giderek kayıp ilanı dağıttıklarını belirten kızı Pınar Besler, "Sabah ne yediğini unutacak kadar unutkanlık başlamıştı. Muhtemelen şu anda gittiği yerde kendisini hatırlamıyordur. Görenlerin polise haber vermeleri rica ediyoruz" dedi.

Torunu Beren Besler de birlikte vakit geçirdikleri, anılarını anlattığı anneannesinden gelecek iyi haberi bekliyor.