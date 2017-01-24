Ayşe Kulin okuyucuları ile buluştu

Türkiye'nin başarılı yazarlarından Ayşe Kulin, İzmir MaviBahçe'de okuyucuları ile buluştu. Hayranları tarafından büyük ilgi ile karşılanan Ayşe Kulin, yeni kitabı "Kanadı Kırık Kuşlar" ile okuyucularına yepyeni bir serüven sunuyor.

Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından biri olan Ayşe Kulin, İzmir'de bulunan MaviBahçe'ye geldi. Yeni kitabı Kanadı Kırık Kuşlar'ın tanıtımı dahilinde gerçekleştirilen etkinlikte büyük ilgi ile karşılaşan başarılı yazar, yeni kitabında yine eşsiz bir serüveni sayfalarına taşıdı.

En Moda Sohbetler'in konuğu Akkaya ve Şenyürek

Öte yandan, MaviBahçe tarafından rutin olarak gerçekleştirilen "En Moda Sohbetler" etkinliğinin bu haftaki konukları Modacı Hakan Akkaya ve Moda Bloggerı Duygu Şenyürek oldu. Modaseverler tarafından yoğun ilgi ile karşılaşan ünlü isimler, yeni sezona ilişkin ipuçları verdi. Katılımcılar ile eğlenceli ve renkli bir sohbet gerçekleştiren Hakan Akkaya ve Duygu Şenyürek, modaseverlere keyifli anlar yaşattı.