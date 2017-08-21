Aykut Kocaman: “Her şeye rağmen şampiyon olacağız”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Trabzonspor ile 2-2 beraberlikle biten maçın ardından, "Çok kuvvetli bir kadromuz var. Rahat olmamın bir nedeni de bu. Düzeltmeleri yapacağız. Çok büyük bir aksilik olmazsa şampiyon olacak bir kadromuz var. Her şeye rağmen şampiyon da olacağız" dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Kötü bir hafta. Cumartesi Göztepe, ardından Vardar, arkasından da bugün kaybedilen 2 puan. 3 maçta top yüzde yetmiş civarında bizde kalmış. Net pozisyonlarımız var ancak elde var iki puan" diye konuştu.

"Trabzonspor'un eksik kalmaması enteresan"

Bu akşam topun 43 dakika oyunda kaldığını ifade eden Kocaman, "Trabzonspor'un iki haftaya baktığımızda maçı eksik tamamlamaması enteresan bir durum. 43 dakikaya zaman zaman inişler olmasına rağmen çok şey sığdırmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Bu sıkıntılı haftanın bitmiş olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. Kocaman, "Orta sahadaki oyunculardan ziyade bütün olarak hücum etmeye çalışan bir takımız. Top rakibe geçince bütün olarak savunmaya çalışıyoruz. Sıkıntılı bir süreci aşmak için çok istekli bir grup var. Giuliano ve Soldado hücum anlamında çok başarılı olacak gibi gözüküyor" değerlendirmesini yaptı.

"Volkan 15 yıldır Fenerbahçe'nin kalesini koruyor"

Sarı-lacivertli taraftarların kaleci Volkan Demirel'e gösterdiği tepkiyi yorumlayan Kocaman, "Üç maçta altı gol yedik. Altısı da ciddi hatalardan oldu. Volkan 15 yıldır Fenerbahçe'nin kalesini koruyor. Onun şanssızlığı bizim de şanssızlığımız. Bütün olarak uğraşacağız. Bu irade ve yetenek takımımızda var. Aşmaya çalışacağız. Milli Takım arasını bir fırsat olarak görüyorum. Volkan bu camianın çocuğu. Zaman zaman tatsızlıklar olacaktır. Esas itibariyle önemli olan işimizi yapmak. Volkan da toparlayacaktır. O kaliteye sahip bir oyuncu. 15 yıldır Fenerbahçe kalesinde olması zaten kalitesini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Bana pek doğal gelmiyor"

Ersun Yanal'a da sorulan sertlik konusunda fikirlerini paylaşan Kocaman, "Bana pek doğal gelmiyor. Geçen haftaki de bu haftaki de. Taktik faul tabii ki futbolda var. Bu biraz temasın ötesinde bir durum. Tabii setlik derecesinin artmasında fayda var ama bu biraz fazla. Aynı fikirde değilim" dedi.

"Her şeye rağmen şampiyon olacağız"

Kocaman, gelirken camiadaki zorlukların farkında olduğunu vurgulayarak, "Sabrın, anlayışın çok azaldığı bir yerdeyim. Diğer antrenörlere göre işim daha zor. Camia 3 senedir şampiyonluktan uzak ve çok istiyor. Genel olarak ilgiden de uzak. Oyuncularda özgüven son derece düşük. Oyuncularla beraber yaşıyorum. 24 saat ne yapabiliriz diye düşünüyorlar. Vahim bir hata olmazsa bunu bir şekilde düzelteceğiz. Bugünkü maçla birlikte ciddi bir ışık görünüyor. Saha dışında ne olur bilmiyorum ama takımdaki ışığı net bir şekilde görüyorum. Çok kuvvetli bir kadromuz var. Rahat olmamın bir nedeni de bu. Düzeltmeleri yapacağız. Çok büyük bir aksilik olmazsa şampiyon olacak bir kadromuz var. Her şeye rağmen şampiyon da olacağız" şeklinde konuştu.

"Bu sezon çok şey olacak gibi gözüküyor"

Bu sezon ligin daha zorlu geçeceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bu sezon 4 büyük direkt şampiyonluk için yarışacak. Bunlara bir de Başakşehir eklendi. Antalyaspor çok istiyor gibi görünüyor. Puan dağılımı çok fazla olacak. Çok şey olacak gibi gözüküyor. Bu dönemi ana oyuncuların gelişinde sıkıntı yaşamadan aşsak daha kolay olacaktı. Puan dağılımı bütün takımlar için fazla olacak gibi gözüküyor" değerlendirmesini yaptı.

"Bu takım son derece güçlü"

Yeni transfer Giuliano'nun oyuna sonradan alınması ile ilgili ise Kocaman, "Antrenmanlarda daha fazla beraber olduğumuz kadro ile çıktık. Maçın ilk bölümünü bu şekilde kurguladım. Bu konuya girince ülkemizdeki futbol bu saçma sapan işlerle dönüyor. Futbol böyle değil. O onla oynar mı, bu bunla oynar mı? Bu takım son derece güçlü bir takım. Özellikle son bölümde net bir şekilde skora çok daha kolay gidebilecek bir takıma doğru gittiğimizi gösterdik" dedi.