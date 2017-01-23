Aydınlanma Toplantıları “Uğur Mumcu” ile başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesi, toplumsal değeri olan önemli günler ve haftalarda "Aydınlanma Toplantıları" adı altında söyleşiler düzenleyecek.

Adalet ve Demokrasi Haftası dolayısıyla ilki düzenlenecek toplantıda aracına bomba konularak faili meçhul bir cinayete kurban giden Gazeteci Uğur Mumcu anılacak. 24 Ocak Salı günü saat 13.30'da Belediye Kültür Merkezi Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleşecek Aydınlanma Toplantıları'nın ilkinde Basın Konseyi Başkanı Gazeteci Orhan Birgit, Süleymanpaşalılar ile buluşacak.