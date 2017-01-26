Aydın’da Vahşet, Toprağa Gömülü Ceset Bulundu

Aydın Efeler İlçesi Danişmet Köyü yakınlarındaki bir bahçenin kenarında toprağa gömülü ceset bulundu. Jandarma ve Polis ekipleri tarafından incelenen cesedin, genç bir bayana ait olduğu ve yaklaşık bir ay önce öldürülüp kimsenin uğramayacağı uçurumun kenarına gömüldüğü zannediliyor.

Olay akşam saatlerinde bölgede gezintiye çıkan bir grup gencin toprağın yüzeyine çıkmış bir insan eli ile karşılaması üzerine ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; ismi açıklanmayan 3 kişi Aydın Balıkköy ile Danişmet Köyü arasında tenha bir bölgede gezinti yaparken sarp arazinin kenarında topraktan çıkmış bir insan eli fark etti. Aynı yerde toprağın yüzeyine çıkmış parçalanmış vaziyette kafa tasına da rastlayan kişiler durumu polis ve jandarmaya ihbar etti.

Danişmet yolu üzerinden yaklaşık 2 kilometre patika yoldan gidildikten sonra bir uçurumun dibinde bulunan cesedin olduğu bölgeye Aydın Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerinin yanı sıra jandarma da giderek toprağa gömülü ceset üzerinde inceleme yaptı. Efeler İlçe Emniyet Müdürü Mesut Karıncalı'nın da inceleme yaptığı bölgede cesedin genç yaşta bir bayana ait olduğu üzerinde duruluyor. Öldürüldükten sonra gömüldüğü belirlenen cesedin kolu ile parçalanmış vaziyetteki başının hayvanlar tarafından dışarı çıkarıldığı tahmin ediliyor.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili tahkikata başlanırken, cesedin kimliğinin belirlenmesi için polis ve jandarma kayıp başvurularını da incelemeye başladı.