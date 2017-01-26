Aydın’da üç havza “Büyük Ova” ilan edilecek

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Milli Tarım projesinde önemli bir yeri olan Aydın'da 3 adet havzanın "Büyük Ova" ilan edileceğini müjdeledi.

Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "Bilindiği üzere tarımsal arazilerimizi korumak ve tarımsal verimliliğimizi arttırmak amacıyla hükümetimiz tarafından önemli adımlar atılmış olup bundan sonra da bu amaca yönelik faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu bağlamda önce ülke genelindeki "toplulaştırma" çalışmalarına hız verilmiş, ardından tarım arazilerinin mirasla bölünmesinin önüne geçen yasal düzenleme getirilmiştir. Millî Tarım Projesi olarak değerlendirdiğimiz bu projenin sonraki adımı gereği Türkiye genelinde 1. listede yer alan 140 havza Bakanlar Kurulu Kararı ile "Büyük Ova" olarak ilan edilmiştir. Önümüzdeki günlerde bu 140 havzaya ilave olarak 2. bir listeyle 50 kadar havzanın da "Büyük Ova" olarak ilan edilmesi söz konusu olacaktır. Tarım şehri olan Aydın için planlanmış olan 3 adet "Büyük Ova" ile alakalı çalışmalar Aydın İl Toprak Koruma Kurulu'nca tamamlanmış olup gerekli evraklar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na gönderilmiştir" dedi.

Gelişmeleri takip ettiğini kaydeden Erdem, "Yakinen takip ettiğimiz ve 3 aşamadan oluşan ilan prosedürünün sonraki aşamalarında bahsi geçen "Büyük Ova'lar ile alakalı dosyalar Bakanlıktan Başbakanlığa gönderilecek, buradan da Bakanlar Kurulu'na sevk edilecektir. Millî Tarım Projesi'nde önemli bir yeri olan ilimiz Aydın için 3 adet "Büyük Ova" ilan edilecektir. Bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla 1-1,5 ay içerisinde ilanını beklediğimiz bu ovalar; Menderes deltası ve doğusunu kapsayan Aydın Büyük Ovası, Çine-Karpuzlu Büyük Ovası ve Kuşadası-Davutlar Büyük Ovası'dır. Aydın ili için ilan edilecek 3 "Büyük Ova'nın şimdiden ilimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken, vatandaşlarımızın ve STK'ların konuya gösterdikleri yakın ilgiden dolayı memnuniyetimizi ifade etmek isterim" diye konuştu.