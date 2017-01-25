Aydın’da tarım sigortaları çiftçi bilgilendirme toplantıları tamamlandı

Aydın'da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından organize edilen TARSİM Manisa Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu ve TARSİM Bölge Müdür Yardımcısı Erkan Gür'ün katıldığı TARSİM bilgilendirme toplantıları gelen talepler doğrultusunda Bozdoğan, Kuşadası, Efeler, Söke İlçelerinde ve Didim Akköy'de yapıldı.

TARSİM kapsamına alınan yenilikler hakkında üreticileri bilgilendirmek amacıyla yapılan toplantılarda, devlet destekli tarım sigortalarında 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren Tarım Sigortaları havuzu tarafından kapsama alınan riskler "dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını" gibi risk kapsamları içerisine kuraklığın da alındığı anlatılarak, katılımcıların soruları yanıtlandı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; kuraklık sigortasının, dolu sigortasından ayrı bir kapsamda olduğu, bu sigorta sistemi ile, ilçe bazında ve ilçenin beş yıllık ortalama verimi, ilçenin eşik verim değeri ve ilçenin gerçekleşen verim uygulamasının baz alınarak ölçümü yapılacağı kaydedilerek, "Kuru tarımda ve buğday ürününde başlayıp daha sonra kapsamı genişletilecek olan kuraklık sigortasında; sigorta priminin yüzde 60'ı devlet tarafından desteklenmektedir. Çiftçilerimizin kuraklık sigortası yaptırabilmeleri için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Buğdayda kuraklık sigortası için ÇKS bildiriminde buğday ürününü kuru olarak beyan etmesi esastır. Ayrıca 2017 yılında sadece meyve değil, meyve ağaçlarının da sigorta kapsamına alındığı, kiraz ürününde yağmur riski, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için isteğe bağlı olarak hırsızlık riski, açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerinin kafes ve ağları için sel ve su baskını riskleri, aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere, çilek ürününe verdiği zararlar da teminat kapsamına alınmıştır. Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi dolayısıyla sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında ek prim desteği sağlanacaktır. Kuraklık dışındaki diğer risklerde ise, devlet prim desteği oranı yüzde 50 oranındadır" denildi.

Bu kapsamda, üreticilerin tarım sigortası primi desteğinden yararlanabilmesi için çiftçi kayıt sistemi(ÇKS), örtü altı kayıt sistemi (ÖKS), su ürünleri kayıt sistemi(SKS), veteriner bilgi sistemi(TÜRKVET), arıcılık kayıt sistemi(AKS) gibi kayıtlarını her sene güncellemesi gerektiği ifade edildi.