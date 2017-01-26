Aydın’da işlek caddede unutulan valiz paniğe neden oldu

Aydın'da işlek bir caddede unutulan valiz paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının şüpheli valizi kontrollü olarak patlatmaya hazırlandığı sırada telaşla bölgeye gelen çantanın sahibi kadın, unuttuğu valizini polisten teslim aldı.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi Sevgi Yolu girişindeki Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elindeki valizle bölgeye kadar gelip çağırdığı ticari taksiye binen genç bir kadın, valizi yaya geçidinin önüne bırakıp bölgeden uzaklaştı. İnsanların şaşkın bakışları arasında kadının valizini bırakıp gitmesi üzerine durumdan şüphelenen vatandaşlar bir yandan polisi arayıp diğer yandan da valizin bomba olabileceği şüphesi ile vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak güvenlik şeridi çekti. Bomba imha uzmanı ekiplerine de haber verilen olayda ekipler çalışmalarını sürdürürken, telaşla aynı taksi ile bölgeye gelen genç bir kadın unuttuğu valizi polis kontrolünde aldı. Polis tarafından kimlik bilgileri alınan kadın daha sonra valizini alarak yoluna devam etti.