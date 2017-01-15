Aydın’da AK Parti siyaset akademisi başladı

AK Parti'nin geleneksel hale getirdiği "17. Dönem Siyaset Akademisi" eğitim programları Aydın'da başladı.

AK Parti'den Aydın İl Teşkilatından yapılan açıklamada, Temmuz 2016 döneminde başlama duyurusu yapılmasına rağmen ülkenin yaşadığı 15 Temmuz hainliği nedeniyle geciken "17. Dönem Siyaset Akademisi" dersleri 14 Ocak 2017 itibariyle başladığı kaydedildi. Akademinin, sosyal dengelerin yerini bulması ve Büyük Türkiye yolculuğundaki adımlarından birisi olan Cumhurbaşkanlığı sistemini halka anlatabilme açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Siyaset Akademisini düzenleyen Arge Başkanlığı'ndan AK Parti Aydın Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı ve Arge Başkanı Rafet Kocaesgi'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Siyaset Akademilerini partimizin Ar-Ge Başkanlığı düzenler ve başkanlığımız toplumsal sorunları tanımlayıp halkın beklenti ve ihtiyaçlarına göre çözümler geliştirmek ve bunu toplumdan uzak bir şekilde değil, toplumun içerisinde yer alan kişiler, kurumlar ve diğer aktörlerle birlikte yapma yöntemlerinden biridir. Siyaset Akademisi'nin düşünsel anlamda temelinin atılması ve uygulamaya konması, partinin Kurucu Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile olmuştur.2016 Ekim ayının ilk haftasından itibaren katılımcı sayısı 100 kişiyi geçen illerde akademinin 17'inci dönemi başlamıştır.İlk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir'inde yer aldığı 28 ilde tamamlandı. İkinci etapta Aydın'ın da yer aldığı 10 ili kapsayan eğitim programı 14.01.2017 saat 18.00'de Aydın Halk Eğitim Merkezi'nde 180 katılımcı ile başlayacak olup dersler 18.00-21.10 arasında 2 ders olarak her cumartesi pazar toplam 6 saat olmak üzere, 8 hafta devam edecektir. Eğitmen kadromuz; Gazeteci Yavuz Donat, Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Hukukçu Kezban Hatemi, Dr Osman Coşkun, Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Gazeteci Mahmut Övür'ün de yer aldığı birbirinden değerli araştırmacı ve eğitimcilerin de yer aldığı 30 eğitmenimizin katılımda bulunacağı eğitim programımıza dersler teorik ve uygulamalı olarak dört temel başlık altında, yaklaşık 60 alt başlık olarak toplanmıştır."

Açıklamada, haftada 2 saat olarak ilk defa uygulanacak olan uzaktan eğitim derslerinin de verileceği, gelenek olduğu üzere dönem sonunda ülke genelinde aynı anda yapılacak sınav sonucunda il bazında ilk 3'e giren katılımcılara Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından başarı belgesi ve plaket verileceği kaydedildi.