Aydın yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Aydın'ın yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; "Yarın bölge genelinin yağışlı geçeceği; yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Perşembe günü Aydın'ın güneybatısı dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği, yağışların genel olarak kar, İzmir'in güneybatısında yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı beklenmektedir. Kar yağışının Manisa'nın kuzey ve doğusu ile Balıkesir'in ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Cuma- Cumartesi günleri Çanakkale'nin doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve doğusunun kar, kıyılarının karla karışık yağmurlu geçeceği beklenmektedir.

Yağışla birlikte hava sıcaklığının azalarak mevsim normallerinin 6 ila 9 derece altında seyredeceği, Pazar gününden itibaren artacağı; Kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek rüzgarın yarın geceden Cuma sabahına kadar bölgenin kuzey ve batısında kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli kar yağışı, buzlanma, don ve fırtınaya karşı sürücüler başta olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.