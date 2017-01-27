Aydın Ticaret Borsası’nda günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,30-12,50 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,30 TL en çok 12,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,00 TL en çok 11,30 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,50 TL en çok 4,10 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,70 TL en çok 6,80 TL.