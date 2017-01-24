Aydın Ticaret Borsası’nda günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 7,00-12,90 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,00 TL en çok 12,90 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,75 TL en çok 14,00 TL; İç Çam Fıstığı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 100,00 TL en çok 110,00 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,75 TL en çok 6,75 TL.