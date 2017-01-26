Aydın merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde aralarında İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Denizli'nin de bulunduğu 11 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütünün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları iddia edildi.