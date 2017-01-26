Ayakkabıcı esnafı destek bekliyor

Antakya Dericiler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Gökhan Oral, piyasalardaki güvensizlikten dolayı esnafın zor durumda olduğunu ve iç piyasada ciddi bir daralmanın yaşandığını söyledi.

Oral, ayakkabıcı esnafının döviz ile ham madde aldığını TL ile ürün sattığını belirterek, "Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar ister istemez bütün sektörleri etkiliyor. 15 Temmuz sürecinden sonra ülkede yaşanan kaos, piyasalardaki güvensizlik hepimizi ileriye dönük karamsarlık oluşturma noktasında kafamızda bir soru işareti oluşturdu. Bu süreci doğru yönetmemiz lazım. Bu süreçte esnaf olarak bizler daha bilinçli ticaret yaparak, elimizdeki malı doğru insanlarla ticaret yaparak iyi değerlendirmeliyiz" dedi.

İç piyasada ciddi bir daralma var

Bir ay önce KOBİ'lere yönelik faizsiz kredi çalışması yapıldığını ama bu talepleri karşılama noktasında çok zayıf kalındığını ileri süren Oral, "Son edindiğimiz bilgilere göre bu kredinin tekrar açılarak doğru insanlara ulaştırılması noktasında bir çalışma yapılacağı söylentisi var. Ümit ediyoruz ki, bu tekrar gözden geçirilip yani imalat sektörü KOBİ'lere biran önce can suyu dediğimiz paranın, kredinin ulaştırılması lazım. Çünkü esnaf hakikaten zor durumda, iç piyasada ciddi bir daralma var. Dövizin artması ciddi manada girdilerimizi yükseltti. Bu noktada biz hükümetimizden acil bir destek talep etmekteyiz. Üretici firmalarımızın bu süreçte ayakta kalma gibi bir zaruretleri var. Deri sektörü, taban sektörü bunlar direkt döviz girdisi ile olan yan sanayidir. Şuanda yüzde 30-35 gibi ciddi bir artışla karşı karşıyayız. Bunların tamamı bizlerin maliyetlerine direk yansıyan pozisyon itibariyle direk etki eden faktörlerdir. Burada kendimizi korumak zorundayız. Euro ile ham madde alıyorum TL ile satıyorum. Bu çok ciddi bir makas açıklığı. Şuanda ben maliyetimin altında mal satıyorum" diye konuştu.

"Gündem başka konularla meşgul ediliyor"

Türkiye gündeminin ekonominin dışında başka konularla meşgul edildiğini söyleyen Oral, sektörün bir önce ucuz ve faizsiz kredi ile desteklenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Sektörün bir önce hükümetin ucuz kredi ve faizsiz kredi ile desteklenmesi lazım. Türkiye'nin gündemi şuan ekonominin dışında başka şeylerle meşgul ediliyor. Ümit ediyoruz ki, Suriye ile ilgili Astana görüşmesi barışçıl bir kararla sonlandırılır. İnşallah orada da huzur gelir, barış gelir, etrafımızdaki bu ateşte biran önce söndürülmeli. Hatay'ın ve buna bağlı Gaziantep'in sınır bölgesindeki Şanlıurfa'nın illerimizin direkt insanlarla teması var. Bunları bir şekilde çözmemiz lazım. Sektörün bir önce bu nokta da hükümetin ucuz krediyle, faizsiz kredi ile desteklenmesi lazım" şeklinde konuştu.

"Yurt dışına ihracat süresi uzadı"

Antakya Dericiler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Gökhan Oral, Orta Doğu'da yaşanan olaylar sonrasında yurt dışına yapacakları ihracatların sürelerinin uzadığını da dile getirdi. Sınır illerinde sınır ticaretinin olmadığını belirten Oral, "Şuanda yurt dışına yaptığımız ihracatlar noktasında süreçler çok uzadı. Maliyetler yükseldi. Şuanda alıcılar direk buraya gelmiyor. Aracılarla bu ticareti yapmak zorundayız. Aracılarla yapılan ticaret noktasında maliyetler yüksek, bu süreçten önce ayda 60 tane Suriye ve Suriye üzerinden alıcılar direkt geliyordu. 60 insan buraya sıcak parayla geldiğinde esnafımız içerisindeki 60 kişiye bu para dağılıyordu. Belki aynı oranda mal giriyorsa dahi tekelleşmiş durumda. Dağıtım olmuyor" dedi.