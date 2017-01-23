ATSO’dan İran atağı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından, KOSGEB Yurtdışı İş Gezisi Desteği kapsamında organize edilen "İran Heyet Ziyareti" tamamlandı. Çok sayıda iş bağlantısı kurulduğu ziyarette, Antalya firmaları, yeni işbirlikleri ve ihracat olanakları yakaladı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin liderliğinde, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kızılsavaş ile inşaat, turizm, iç mimari, yapı denetim, ev tekstili, restorancılık, enerji ve sera ekipmanları alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinden oluşan ATSO heyeti, İran İslam Cumhuriyeti'nin Tahran şehrine bir heyet organizasyonu gerçekleştirdi.

"Görüşmeler olumlu geçti"

Antalyalı firmalarının ihracat potansiyellerini geliştirmek adına ATSO tarafından düzenlenen heyet ziyaretinin, katılımcısı firmalara önemli imkânlar sunduğunu vurgulayan Başkan Davut Çetin 12 Antalya firmasıyla Tahran ile Alborz'da bulunan ticaret ve sanayi odalarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini kaydetti. Görüşmelerin son derece olumlu gerçekleştiğini belirten Çetin, "Firma yetkililerimiz çok verimli iş görüşmeleri yaptı. Her iki organizasyonda da 200'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, Tahran'da düzenlenen MIDEX 2017 Mimari, İç Dizayn ve Uluslararası Yapı Fuarı'nıziyaret ettik ve Alborz eyaletinde önemli saha ziyaretleri gerçekleştirdik. Sınır komşumuz ve bizim için çok daha önemli bir ticaret partneri potansiyeli olan İran, Türkiye'deki bir çok sektör için büyük iş imkânları barındırıyor. Firmalarımız bu ziyarette olanakları birebir yerinde gördüler. Yeni pazarlara açılmak, rakip ülke ve ürünleri tanımak, yeni pazarlama stratejileri, yeni işbirlikleri ve ihracat olanakları geliştirmek adına önemli imkânlar yakaladılar. ATSO olarak bu tür yurt dışı heyet ziyaretlerini çok önemli buluyoruz.Bu formattaki ziyaret organizasyonlarını devam ettirmeyi, ülkemizin ve bölgemizin ihracat potansiyelinin arttırılmasına ve yurt dışı ticari faaliyetlerin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.

Hedef yeni pazarlar

Yurt dışı ziyaretler ile Antalya firmalarının yeni pazarlara açılmasının sağlandığını vurgulayan Başkan Davut Çetin şunları kaydetti:

"Oda olarak yürüttüğümüz projeler kapsamında bugüne kadar birçok üyemizi yurt dışı pazarlara açtık, açmaya devam ediyoruz. Gıda ve tarım sektörlerinde UR-GE projelerimiz tüm hızı ile sürüyor. Potansiyel taşıyan dünyadaki belli başlı pazarlara heyet ziyaretleri düzenliyoruz. Bu organizasyonların yeni iş bağlantılarına dönüşmesi bizleri de motive ediyor. İran'a yaptığımız bu başarılı organizasyon bir ilk değil, son da olmayacak.Nitekim yurt dışı pazarlara dönük faaliyetlerimiz aktif bir şekilde devam ediyor. Üyelerimizin de sunulan imkanlardan en iyi şekilde yararlanmalarını arzu ediyoruz."