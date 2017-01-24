ATSO otoparkındaki patlamada zarar 1 milyon TL

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından cadde esnafı ve küçük işletmelere yönelik yapılan anket sonuçlarını açıklayan ATSO Başkanı Davut Çetin, "'Turizmden etkilenmiyorum" diyenlerin oranının yüzde 12. Yüksek düzeyde etkilenme oranı ise yüzde 70. "Geçen yıl satışlarım azaldı" diyenlerin oranı yüzde 61. Buna karşılık yüzde 39 ise satışını artırdığını söylüyor. İş yerlerinin yarısı çalışan sayısını korumuş, ama yüzde 40'ı azaltmış" dedi. Çetin, ATSO binası otoparkında meydana gelen patlamada yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık bir zararın ortaya çıktığını bildirdi.

ATSO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, Antalya'nın tanıtımı için çalışmalara başlandığını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "Tanıtımına Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 1 milyon lira, odalar ise 500 bin liralık bir bütçe ayırdı. Valimiz öncülük etti. Türel de Bakanlık desteği için çalışıyor. İlk defa Antalya olarak böyle bir bütçeyle harekete geçiyoruz. Bu birliktelik Antalya için elbette güzel bir gelişmedir fakat bu bütçenin bile yeterli olmadığı açıktır. Antalya dünyanın önemli bir destinasyonu olarak hareket edecekse, daha büyük bir tanıtım bütçesi oluşturmamız gerekmektedir. Hükümetimizin de tanıtım bütçemize destek vermesini arzu ediyoruz" dedi.

Çetin, "Dünya itibar endekslerinde ilk sıralarda İsveç ve Kanada yer alıyor. Turizme önem veriyorsak, kendimizi dünyaya iyi anlatmak zorundayız. Antalya olarak bu şansa sahibiz ve güçlü bir halkla ilişkiler kampanyasıyla fark yaratmamız mümkün. Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı, televizyon dizilerinin tanıtımdaki rolüne dikkati çektiler. Gerçekten de iyi bir sinema filminin, iyi bir televizyon dizisinin tanıtıma katkısını fuarlar veya reklamlar sağlayamıyor. Keşke bütçemiz yeterli olsa Antalya'da çekilecek televizyon dizilerine sponsor olabilsek" diye konuştu.

ATSO'nun İran ziyareti

İran'da ticari iş birliği görüşmelerini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çetin, "Tahran Ticaret ve Sanayi Odasındaki görüşmeye biz 16 kişi iken İran tarafından 130 kişi katıldı. Karşılıklı 300 civarında görüşme yapıldı. İran'da potansiyel çok büyük, ambargonun kalkması ve petrol fiyatında yükselme önemli bir hareket yaratmış durumda. Tahran Odası yetkilileri son bir yılda 200 civarında heyet ziyareti aldıklarını söylediler. Yani tatil günleri dışında her gün bir yabancı heyet karşılıyorlar. Türkiye'nin İran'a ihracatı 5 milyar dolar civarında. En çok ihracat yapılan 7'nci ülke olan İran, böyle giderse, Almanya, İngiltere, İtalya ve Irak'tan sonra 5'inci sıraya yükselecek" ifadelerini kaydetti

Cadde esnafı ve küçük işletmelere yönelik anket

Cadde esnafı ve küçük işletmelere yönelik anket yaptırdıklarını ifade eden Çetin, "Ankete göre "turizmden etkilenmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 12. Yüksek düzeyde etkilenme oranı ise yüzde 70. "Geçen yıl satışlarım azaldı" diyenlerin oranı yüzde 61. Buna karşılık yüzde 39 ise satışını artırdığını söylüyor. İş yerlerinin yarısı çalışan sayısını korumuş, ama yüzde 40'ı azaltmış. Esnafın en önemli talebi vergi indirimi yapılması, en büyük sorunu ise durgunluk ve işsizlik olarak görüyor. Maalesef bu yıl için beklentiler henüz iyi değil, olumlu beklentiye sahip olanların oranı sadece yüzde 25. "Esnaf öldü, bitti." demek doğru görünmüyor. Fakat küçük esnafın bir kısmı, turizm sektörü kadar küçülmüş, çalışan sayısını azaltmış durumda" dedi.

Rusya pazarı

"Aralık ayı gösterge değil fakat yine de aralıkta Rusya ve İsrail pazarlarındaki yüksek artış oldukça sevindirici bir gelişme" diyen ATSO Başkanı Davut Çetin şunları söyledi:

"Bu yıl Rusya pazarını geri kazanırsak toparlanmaya başlarız. Avrupa pazarında henüz olumlu bir sinyal göremiyoruz. Hükümetimizin uçak desteklerini erken açıklaması mutlaka fayda sağlayacaktır. Bazı tur operatörleri bu sayede Almanya'da seyahat acentelerine teşvik primi ödemeye başladılar."

Çetin, bir üyenin sorusu üzerine ATSO binası otoparkında meydana gelen patlamada yaklaşık 1 milyon 100 bin liralık bir zararın ortaya çıktığını ve bunun 900 bin lira kadarının sigorta şirketince karşılandığını bildirdi.