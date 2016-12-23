ATO yönetiminden Bakan Yılmaz’a ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınması çok büyük bir adım oldu. Meslekli toplum olmanın ilk adımı çıraklık eğitimidir. Genç ve dinamik nüfus yapısı olan ülkemizde yetişmiş işgücü kalkınmanın itici gücü olacaktır" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Eğitim Komisyonu üyeleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı ziyaret etti. Baran, çıraklık eğitimini zorunlu ortaöğretim kapsamına alan yasal düzenleme nedeniyle Bakan Yılmaz'a teşekkür etti. İşgücü piyasasının en önemli sorunlarından birinin ara eleman sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Baran, "Meslekli toplum olmanın ilk adımı çıraklık eğitimidir. Genç ve dinamik nüfus yapısı olan ülkemizde yetişmiş işgücü kalkınmanın itici gücü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni yönetim olarak seçimlerin hemen ardından çalışmalara başladıklarını aktaran Baran, "Üçayaklı bir çalışma stratejisiyle çalışmaları yürüteceğiz. Öncelikli hedefimiz üyeye kaliteli hizmet sunmaktır. Ayrıca Ankara'dan yurt dışına aktarmasız gerçekleştirilen uçuşların sayısının artırılmasına yönelik çalışma yürüteceğiz" diye konuştu.

"ATO olarak devletimizin yanındayız"

Türkiye'nin hem içeriden hem de dışarıdan çeşitli tehditlere maruz kaldığını ifade eden Baran, "Saldırılar oldukça daha çok kenetleniyoruz. Farklı sesler çıkmıyor, tek vücut olduk. Çok önemli bir sınav veriyoruz. ATO olarak devletimizin, milletimizin yanındayız. Üzerimize düşen her ne varsa yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Türkiye'de işgücü piyasasının en önemli sorunlarının başında ara eleman eksikliğinin geldiğine dikkat çeken Baran, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'nin vizyon hedeflerine ulaşabilmesi için nitelikli ara eleman sorununa çözüm üretmesi gerekmekteydi. Çıraklığın zorunlu eğitim kapsamına alınması çok büyük bir adım oldu. Meslekli toplum olmanın ilk adımı çıraklık eğitimidir. Genç ve dinamik nüfus yapısı olan ülkemizde yetişmiş işgücü kalkınmanın itici gücü olacaktır."

Sürücü kursu araçlarına da ÖTV indirimi

ATO Başkanı Baran, ticari araçların ÖTV'siz yenilenmesine ilişkin düzenlemenin yaklaşık 1 milyon araç sahibi için müjde niteliği taşıdığını hatırlatarak, sürücü kurslarında kullanılan eğitim araçlarının da aynı haktan yararlanması talebini Bakan Yılmaz'a iletti. Baran, "Türkiye'de yaklaşık 3 bin motorlu taşıtlar sürücü kursu faaliyet gösteriyor. Her kursun dört araç bulundurmasına ilişkin yasal düzenlemenin mevcut olduğu dikkate alınırsa 10 binin üzerinde aracın yenilenmesi söz konusudur. Bu araçlar için de ÖTV indirimi sağlanması, sektörün hizmetlerini daha verimli sürdürmesine katkı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.