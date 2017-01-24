Atiker Konyaspor günü tek antrenmanla tamamladı
Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
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Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu son hafta maçında 26 Ocak Perşembe günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, öğleden sonra Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Salonda yapılan CORE ısınma ve denge-ağırlık hareketleri ile başlayan antrenman, sahada yapılan çabukluk hareketleriyle devam etti. Oyuncular top kapma ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışma ile idmanı tamamladı.
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