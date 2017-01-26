Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 84’üncü yıl dönümü kutlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 84'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 84'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törene, Gaziantep Vali Vekili Halil Uyumaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Tören, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra sona erdi.
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