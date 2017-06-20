Atatürk’ün Eskişehir’i ilk ziyaretlerinin 97. yıldönümünü

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Atatürk'ün Eskişehir'i ilk ziyaretlerinin 97. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, Milli Mücadele'nin yürütülmesinde önemli bir merkez olan Eskişehir'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk gelişinin 97. yıldönümünde gurur ve coşkusu içinde olduklarını belirterek, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle andıklarını kaydetti.

"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yurt gezileri içinde İstanbul'dan sonra en çok ilimize ziyaretlerde bulunmuş olup ilk ziyareti 21 Haziran 1920, 23'üncü son ziyareti de 20 Ocak 1938'dir" diyen Vali Çelik, "Eskişehirliler bu ziyaretlerin tümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını sevgi, fedakârlık ve büyük muhabbetle bağrına basmıştır. Eskişehir; İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan demiryolu hattı üzerindeki stratejik konumu, Anadolu'ya çıkmış olan Yunan ordusunun Orta Anadolu'ya geçişinin eşiğini oluşturması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşuna katkılarıyla Milli Mücadele yıllarında önem kazanmıştır. Bir imparatorluğun küllerinden çağdaş, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Ocak 1923 tarihli Eskişehir ziyaretinde Eskişehir ve Eskişehir halkı için söylediği övünç dolu sözler, bizim her zaman gurur kaynağımızdır. Kurtuluş Savaşı yıllarında bu topraklarda birçok şehit veren Eskişehir halkı, şimdi de ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkması yolunda genç, dinamik ve çalışkan insanlarıyla büyük çaba sarf etmektedir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi, bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, Eskişehir halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.