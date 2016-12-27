Atakum hayırda yarışıyor

Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı, gençler ve çocuklar başta olmak üzere her yaş ve kesimden hayırsever vatandaşların yardımlarıyla her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor.

Hayır Çarşısı'nın, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında kurulan dayanışma köprüsü haline geldiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, gösterilen dayanışma ve yardımlaşmanın herkese örnek olmasını istediklerini belirtti.

Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı aracılığı ile 2,5 yılda binlerce ihtiyaç sahibine el uzattıklarını ifade eden Başkan Taşçı, "Sadece Atakum ilçesi ya da Samsun ölçeğinde değil Türkiye'nin dört bir yanına yardım ulaştıran bir dayanışma hareketi haline gelen Hayır Çarşısı, birçok belediyeye de örnek oldu. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında kurulan güçlü bir dayanışma köprüsü haline gelen Hayır Çarşısı aracılığı ile Hopa'da yaşan sel felaketinde, Halep'te yaşanan insanlık dramında ve daha birçok farklı şehrimizde zor durumda kalan vatandaşımıza ulaştık. 2,5 yılda binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yüzü, Atakumlu hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle güldü. Belediyeciliği sadece yol ve kaldırım yapmaktan ibaret görmüyoruz. Bu anlamda Hayır Çarşısı projemiz, sosyal belediyecilik anlayışımızın en güçlü örneklerinden birisi olarak karşımızda duruyor" dedi.

Atakum Belediyesi Hayır Çarşısı'na yardımlarını ulaştıranların başında gençler ve çocukların geldiğine dikkat çeken Başkan Taşçı, "İlçemizdeki kreşler ve anaokullarından ciddi bir destek geliyor. Özellikle son dönemde minicik yavrularımızın ellerinde yardım malzemeleri, evlerinde kullanmadıkları eşyalar ile çarşımıza gelmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Türk Milleti'nin en büyük özelliklerinden birisi de yardımseverliği ve paylaşmayı sevmesidir. Çocuklarını bu bilinçle yetiştiren ailelere, öğretmenlere teşekkür ediyoruz. Lise ve üniversite seviyesindeki gençler de aynı şekilde yardımlarıyla çarşımıza güç katıyorlar. Onların bu duyarlılıkları beni gelecek adına da umutlandırıyor. Son olarak Halep'te zulüm altında kalan kardeşlerimize gönderdiğimiz 4 tır dolusu yardım da bir hafta gibi kısa bir sürede bu desteklerle olmuştu. Bugüne kadar 48 farklı noktada açtığımız hayır çarşısı mağazası da aynı yardımlaşma duygusunun ürünüdür" diye konuştu.