Aşut: “Sanayi Üretim Paketini çok yerinde buluyoruz”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Sanayi Üretimi Reform Paketi'ni çok yerinde bulduklarını belirterek, "Bu düzenlemeler Türkiye'nin tekrar üretime dönmeye başlamasının sinyalidir. 80 milyona yaklaşan Türkiye'nin üreten bir ülke olmaktan başka şansı yoktur. Büyüme tercihimiz üretim olmalıdır" dedi.

MTSO Başkanı Aşut, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği basın toplantısını, Haziran ayında Ramazan'a denk geldiği için iftar yemeği düzenleyerek yaptı. Tüccar Kulübü'nde yapılan toplantıya, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Sanayi Üretim Paketini çok yerinde buluyoruz"

İftar yemeği ve dua okunmasının ardından bir ayda gerçekleştirdikleri çalışmalar ve ekonomi gündemini değerlendiren Aşut, özellikle TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerinde durdu. Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi için hazırlanan reform paketini çok yerinde bulduklarını kaydeden Aşut, "İçeriğine bakınca, uzun süredir gündeme getirdiğimiz eksiklerin düzeltildiğini ve iş dünyasına kulak verildiğini görüyoruz. Sanayi Sicili Kanunu'ndaki sanayici tanımı yeniden yapılarak, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu kanun kapsamına alınıyor. Bunu defalarca gündeme getiren ve ilgilerle paylaşan bir kişi olarak, yüksek teknolojili bir üretim için yazılımın da sanayinin bir parçası olduğunun kabul edilmesinden çok mutluyum" diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarında öğrenim gören her bir öğrenci için YÖK bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği verileceğini de dile getiren Aşut, "Bunu, insan kaynağının üretime yönlendirilmesi adına çok olumlu görüyoruz. Bu paketin bir diğer önemli getirisi ise OSB yer seçim süreçlerinin kısalması. Bu, sanayi parseli bekleyen yatırımcılar için oldukça önemli bir adımdır. Tüm bu düzenlemeler Türkiye'nin tekrar üretime dönmeye başlamasının sinyalidir. 80 milyona yaklaşan Türkiye'nin üreten bir ülke olmaktan başka şansı yoktur. Büyüme tercihimiz üretim olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Pakette matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilimler mezunlarının teknoloji geliştirme bölgelerinde destek kapsamına alındığını da kaydeden Aşut, "Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip ar-ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmaları iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten desteklenecek. Bilim insanı olarak yetiştirilen temel bilimler mezunları ar-ge elemanıdır ve bu alanda kullanılmalıdır. Bu kararı çok önemli buluyorum. Esas dönüşümleri yaratacak kararlar bunlardır. Türkiye'nin tekrar sanal konulardan üretime dönmesi sevindiricidir" şeklinde konuştu.

"Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Atölyesi Projesi'ne yoğunlaştık"

Oda olarak yürüttükleri çalışmaları da anlatan Aşut, Türkiye'de yine bir ilki gerçekleştirmenin eşiğinde olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Sanayi Bakanlığı'na sunmak üzere "Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Atölyesi Projesi üzerinde çalışıyoruz. Avrupa Birliği fonları tarafından finanse edilecek bu proje ile uzun süredir gündeme getirdiğimiz Endüstri 4.0'a dayalı sanayi ve üretim dönüşümünü öncelikli olarak potansiyeli olan firmalarımıza uygulayacağız. Yüksek teknolojili, yazılıma dayanan, robotik teknolojilerin odak noktası olduğu yeni sanayi devrimini bu proje ile Mersin'de başlatmayı hedefliyoruz. Bu modern çağın atölyesinde, eklemeli üretim, sanal gerçeklik, simülasyon, yeni nesil etkileşimli nesneler oluşturma ve uygulama gibi alt atölyeler yer alacak. Yeni çağın mavi yakalıları, yeni çağın mühendisleri ve girişimcileri burada yetişecek. Sonuçları tüm sektörlere örnek olacak, bilgi üretilecek ve rol modeller yaratılacak. KOBİ'lere dayanan bir ekonomiyiz ve KOBİ'lerimiz kendi imkanları ile bu alt yapıyı kuracak durumda değiller. İşte bu ortak kullanım alanları, sunacağımız danışmanlık ve mentörlük hizmetleri, yurtdışı firma eşleşmeleri, uygulamalı eğitimler, seminer ve konferanslarla, burası hem bilginin hem de reel uygulamanın yapıldığı bir yer olacak."

"Turizm için 30'ar saniyelik tanıtım filmleri hazırlıyoruz"

Üretimin yanı sıra hizmetler sektöründeki çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Aşut, özellikle turizm sezonunun açılması dolayısıyla bu alanda yoğunlaştıklarını bildirdi. 30'ar saniyelik tanıtım filmleri hazırlanmaya başladıklarını ifade eden Aşut, "Bu kısa filmlerle sadece sosyal medya üzerinden, hedef kitle odaklı, Ankara, Gaziantep ve Kayseri'yle başlamak üzere şehir bazında tanıtım yapmayı planlıyoruz. Tarih, Mersin Mutfağı, Deniz, Doğa ve Macera olmak üzere 4 farklı başlıkta hazırlanacak tanıtım filmlerinin ilki bu hafta içerisinde yayınlanmaya başlayacak" dedi.

MTSO olarak akredite bir Mesleki Yeterlik Kurumu Sınav Merkezi kurduklarını anımsatan Aşut, "Geçtiğimiz hafta ilk sınavımızı yaptık. Bu sınavlar sonucunda verilecek sertifikalar hem verimlilik hem de ekonomide kalite anlamına gelmektedir. Yine Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi (TİBİM) Projemiz sayısız dış ticaret firmamıza hizmet verir hale geldi. Firmalarımızı bizzat ziyaret ediyoruz. İhracattan korkan firmalara güvenli ihracatı anlatıp doğru pazarlara yönlendiriyor, riskleri gösteriyor ve konu ile ilgili onların ulaşamayacakları bilgiyi temin ederek rekabetçi olmalarını sağlıyoruz. Oda olarak her zaman ekonomimize ve kentimize somut katkıları olan projelere odaklandık. Doğru noktalara parmak bastık" diye konuştu.