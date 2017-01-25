Astım krizi geçiren sürücü minibüse çarptı

Beyoğlu'nda astım krizi geçirmesi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki servis minibüsüne çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Yedi Kuyular Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim'den Dolapdere istikametine giden 16 GJ 957 plakalı otomobilin sürücüsü, astım krizi geçirmesi nedeniyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında park halinde olan 34 RSJ 58 plakalı minibüse çarptı. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Sorulara cevap veremedi, sonrasında bayıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis, vatandaşlarla birlikte sürücüyle konuşmaya çalıştı. Ancak soruları yanıtlamayan sürücü, bir süre sonra bayıldı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan, kaza anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ilerledikten bir süre sonra duruyor. Ardından otomobil park halindeki minibüse çarpıyor.

Minibüsün şoförü Ali A., "Ben minibüste uyuyordum. Araç yukarıdan geldi çarptı, baya da şiddetli bir ses geldi. Araçtan inip baktım ki sürücü aracın içerisinde bayılmış. Herhalde astım krizi var. Araçta epey zarar var akşam belki servise çıkamayacağım" dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.