Konya13 °C

  1. HABERLER

  2. 3. SAYFA

  3. Askeri konvoya saldırı: 1 şehit, 5 yaralı
Askeri konvoya saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Askeri konvoya saldırı: 1 şehit, 5 yaralı

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Oğul köyü yakınlarında teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen roketli saldırıda 1 yüzbaşı şehit...

A+A-

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Oğul köyü yakınlarında teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen roketli saldırıda 1 yüzbaşı şehit olurken 5 asker ise yaralandı.

Konuyla ilgile İHA muhabirine açıklamada bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Oğul yol ayrımına Çukurca tarafından 1 kilometre kala askeri konvoya teröristler tarafından roket atıldı. Saldırıda 1 yüzbaşı şehit olurken 5 "de yaralımız var" dedi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.