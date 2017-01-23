Askere gidecek gençler gönüllerince eğlendi

Afyonkarahisar'ın Değirmeayvalı beldesinde 1997-1 tertip asker adayları Değirmenayvalı İlkokulu bahçesinde asker eğlencesi yaptı.

Eğlenceye asker adaylarının aileleri ve belde halkı katıldı. Dün akşam saatlerinde yapılan asker eğlencesinde Şubat ayında silah altına alınacak asker adayları gönüllerince eğlendiler. 97-1 asker adaylarının aileleri de gençlere kına yakarak askere uğurlayacaklarını kaydettiler. Aileler oğullarıyla fotoğraf çektirerek, geceyi ölümsüzleştirdiler.