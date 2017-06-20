ASGD’den Eskişehirspor’a sahip çıkın çağrısı

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD), Eskişehir Şubesi Başkanı Muharrem Esen, taraftarın Eskişehirspor için başlattığı kampanyaya iş adamları ve şehrin önde gelenlerinin destek vermesi gerektiğini söyledi.

Eskişehirspor taraftarı takımlarının zor günlerini aşması adına kampanya başlattıklarını hatırlatan Esen, yapılan bu davranışın herkese örnek olması gerektiğini belirtti.

Kulüp çalışanlarının fedakarca maaş almadan aylarca beklediklerine vurgu yapan ASGD Şube Başkanı Esen, "Taraftarımız aylarca maaş alamayan kulüp çalışanlarına vefasını gösteriyor. Bir sevgi uğruna düştükleri Eskişehirspor yolunda aylarca maaş alamayan personele taraftarımız sahip çıkarak, bir kampanya başlattı. Cefakar taraftarın bugüne kadar elinden gelen her türlü desteği takımlarına vermesi şehirde herkese örnek olması gerekir. Şehrin önde gelenleri, iş adamları, sivil toplum kuruluşları belki de bir araya gelerek bu takımın sıkıntıdan çıkması için çözümler üretmelidir. Bu değerin kaybolması şehrinde alt liglere düşmesi demektir. Ben bir çağrıda bulunarak, herkesi bu takıma sahip çıkmaya çağırıyorum" dedi.