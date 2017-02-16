Konya-6 °C

  1. HABERLER

  2. TÜRKİYE

  3. Artvin’de eğitime kar engeli
Artvin’de eğitime kar engeli

Artvin’de eğitime kar engeli

Artvin merkez, Borçka, Murgul ve Hopa ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

A+A-

Artvin merkez, Borçka, Murgul ve Hopa ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka, Murgul ve Hopa ilçesindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 17 Şubat 2017 Cuma 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca söz konusu Artvin merkez ve ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelinde 17 Şubat 2017 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.