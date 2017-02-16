Artvin’de eğitime kar engeli

Artvin merkez, Borçka, Murgul ve Hopa ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka, Murgul ve Hopa ilçesindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 17 Şubat 2017 Cuma 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca söz konusu Artvin merkez ve ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelinde 17 Şubat 2017 tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacağı kaydedildi.