Artvin’de 434 orman köylüsüne 2 Milyon TL kredi verildi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen 2016 yılı Orköy faaliyetleri Artvin'de tamamlandı.

Orköy kredileri ile bölgede 360 aileye dam örtülüğü, 21 aileye süt koyunculuğu, 18 aileye süt sığırcılığı, 14 aileye güneş enerjisi ile su ısıtma sistemi, 6 aileye dış cephe mantolama, sobalı kalorifer, 6 aileye fenni arıcılık, 3 aileye besi sığırcılığı ve 2 aileye dış cephe mantolama kredisi verildi. Böylece OGM tarafından toplamda 434 aileye 2 milyon TL Orköy kredisi dağıtılmış oldu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Artvin'e sadece Orköy ile destek olmadıklarını belirterek "Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında devam ettiğimiz çalışmalarımız da var. 2016 yılında 30 köyde 197 aileye 2 bin 740 adet arılı kovan, 1.200 adet arı kovanı, 147 adet elektroşoklu çit sistemi dağıtıldı. Geçtiğimiz yıl Artvin'e toplam 4 milyon 799 bin TL Orköy kredisi vererek, vatandaşlarımıza desteğimizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz" dedi.