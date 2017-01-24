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Artvin’de 2 kişi görevinden ihraç edildi

Artvin’de 2 kişi görevinden ihraç edildi

Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, Artvin'de 2 kişi görevinden ihraç edildi.

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Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre, Artvin'de 2 kişi görevinden ihraç edildi.

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Resmi Gazete'de yayınlanan 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) açıklandı. 367 kişinin ihraç edildiği yeni kararnameye göre, Artvin'de Sağlık İl eski Müdürü C.Y. ve Sağlık İl Müdürlüğü hemşirelerinden H.Y.A. olmak üzere 2 kişi görevinden ihraç edildi.

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