Arslanbey’de kültür merkezi inşaatı devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe Arslanbey'de inşa ettiği kültür merkezinin çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları için kent genelinde kültür merkezleri inşa ediyor. Bu kültür merkezlerinden biri de Kartepe ilçesi Arslanbey mahallesinde inşa ediliyor. Betonarme çalışmaları devam eden kültür merkezinin zemin kat uygulamaları yapılıyor. Ayrıca atölyede düğün salonu kısmının çelik konstrüksiyon imalatı devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından inşa edilen kültür merkezi 2 bin 650 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Yapı üç blok halinde inşa edilecek. 3 bin 190 metrekare arsa alanı üzerine kurulacak olan kültür merkezinin A bloğu 431 metrekare olup, 260 kişilik çok amaçlı salon olarak tasarlandı. B blok bodrum katı 362 metrekare, zemin katı 522 metrekare, 1. kat 522 metrekare çatı katı ise 146 metrekare olmak üzere toplam bin 553 metrekare olacak. Kültür merkezinde fuaye, sergi salonu, gelin odası, fitnes salonu, 5 sınıflık KO-MEK ve mescit yer alacak.