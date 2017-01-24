Arınç, 'Erdoğan'dan af diledi' iddiasını yalanladı

TBMM eski Başkanı ve eski Bakan Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan haberlerle ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEDEN AF DİLEMEM

Arınç yaptığı açıklamada "Erdoğan'dan helallik istedi, af diledi" haberlerini yalanladı ve "Allah'tan başka kimseden af dilemem" dedi.

ALLAH HEPİMİZİ AFFETSİN

ARINÇ'IN BAHSETTİĞİ MEKTUP

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektubu da paylaştı.

İşte o mektup;