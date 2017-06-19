Arifiye’de ramazan etkinlikleri sona erdi

Arifiye Belediyesi tarafından düzenlenen "Ramazan etkinlikleri" sona erdi.

Arifiye Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinin sonuncusu, Arifiye Kent Meydanında izleyiciyle buluştu. Arifiyelilerin meydanı doldurduğu ve büyük bir beğeni ile izlediği 2017 Ramazan etkinliklerinin sonuncusu yapıldı. Programda gönüllerince eğlenen minikler, kendilerine ikram edilen pamuk şekeri, Ramazan şerbeti, allı güllüyü afiyetle yerken, sahnedeki gösterileri ise büyük bir ilgi ile izledi. Sahnede sırasıyla Mega Show, Ateşbaz Emre'nin bir birinden tehlikeli gösterileri, Hayali Seçkin Tiyatrosu Seçkin Bayramoğlu'nun Karagöz Hacivat Gösterisi ve Grup Mübarek'in seslendirdiği ilahi ve eski İstanbul şarkıları izleyiciden tam not aldı.

Programa katılan Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'ya etkinlik nedeniyle teşekkür eden ve etkinlikleri beğenerek izlediklerini ifade eden Arifiye'liler, Ramazan etkinliklerinin gelecek yıl da düzenlenmesini istedi. Başkan İsmail Karakullukçu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının feyiz ve bereketini hep birlikte yaşadığımız bu günleri, bir bayram havasına çevirmek, çocuklarımızın hafızalarında yer ettirmek, damaklarında tatlı bir tat bırakmak için Geleneksel hale getirerek her yıl düzenlediğimiz Ramazan Etkinliklerimizin bu yıl da sonuna geldik. Hamdolsun, etkinliği düzenlemedeki amacımıza eriştik. Artık çocuklarımız ve hatta büyüklerimiz Ramazan ayını iple çeker oldu. Son haftasına girdiğimiz Ramazan ayı geldi, geçiyor. Hep birlikte, tüm vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleri ile birlikte mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.